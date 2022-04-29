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Sakal-ı Şerife ziyaret

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, teravih namazı sonrası kılınan tesbih namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

29 Nisan 2022 Cuma 00:29
Sakal-ı Şerife ziyaret

Kadir gecesi münasebetiyle Saraykent Merkez Yeni Camii’nde Kadir Gecesi programı düzenlendi. Sakal-ı Şerif'i ziyaret için camiyi dolduran vatandaşlar dualar eşliğinde Salavat getirerek Sakal-ı Şerif'i görme fırsatı buldular. Kaymakam Ali Açıkgöz, “Rabbimiz, hepimize bu geceden istifade etmeyi nasip etsin. Bu gece, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir gece. Bu gece, bizler için çok büyük bir ikram. Rabbimiz istifade etmeyi nasip etsin. Bu gece edilen dualar hatırına Rabbimiz, devletimizi ve idarecilerimizi daima muzaffer kılsın. Dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermesin. Birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Kadir gecemiz mübarek olsun” dedi.

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