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Sahte altın operasyonu

Sorgun ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı, olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:54
Sahte altın operasyonu

SORGUN ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı. Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir kuyumcuya gelen 37 yaşındaki Uğur Y, bilezik bozdurmak istedi. Yapılan gerçeklik testinde 22 ayar bileziğin sahte olduğunu anlayan kuyumcu, durumu polise bildirdi. İş yerine gelen Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Zanlının kiraladığı otomobilde de 4 sahte bilezik ele geçirildi. Araçta bulunan şüphelinin kardeşi Rıdvan Y. (25) de gözaltına alındı. Sahte altın dolandırıcılığı suçundan sabıkalı oldukları öğrenilen 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Öte yandan, olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
Sahte Altın Operasyonu
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