Şahin’den koruyuculu sedye

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, iş insanı Bilal Şahin ile yaptığı telefon görüşmesinde, teslimatı yapılan tıbbi bağış için teşekkür etti. Koruyucu sedyenin korona virüsü ile mücadele sürecinde hayati önem taşıyan bir malzeme olduğunu belirten Rektör Karadağ, “Sayın Bilal Şahin beyefendi, daha önce de hastanemize, tıbbi maske, yüz siperi, eldiven, koruyucu tulum, koruyucu gözlük, bone ve dezenfektan malzemeleri bağışlamıştı. Yozgat Valiliği’nin yaptığı pandemi toplantılarında non-Covıt hastane olarak belirlenen Üniversite Hastanemiz Covıd-19 tanısı dışındaki hastaların tedavi edildiği bir hastane olarak tüm yükü üstleniyor. Bu süreçte Covid-19 tanısı konulan hastalarımızı pandemi hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’ne koruyucu izolasyon sedyesi ile nakledilmesi hayati bir önem arz etmektedir” dedi.