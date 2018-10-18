Şahin’den eğitime destek

İş adamı Bilal Şahin Sivas ve Yozgatlı öğrencilerin istek ve taleplerini geri çevirmedi. Bilal Şahin, Sivas ve Yozgat’ta eğitim-öğretim gören yaklaşık 3 bin öğrenciye hediye gönderdi. Gençlerin eğitim öğretimlerini tamamlamaları için her zaman elini taşın altına koyan Şahin, öğrencilerin bir kez daha yüzünü güldürdü. İş adamı Bilal Şahin, eğitime desteğini her zaman sürdüreceğini vurguladı. Yardımlarını Yozgat ile sınırlı tutmayan Şahin, Sivas’taki öğrencilere de el uzattı. Öğrencilere Kuranı Kerim, hatim seti, dini kitaplar, elbise ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunan Şahin’e Sivaslı öğretmen ve öğrenciler de teşekkür etti.

