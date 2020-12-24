Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1418
ALTIN
459.794
DOLAR
7.6365
STERLİN
10.3143
EURO
9.3143

Sağlıkçılara destek

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimini sürdüren Eren Tekstil, sağlıkçılara çorap hediye etti.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:06
Sağlıkçılara destek

Şirket Müdürü Eyyüp Çam, Yozgat merkez ve ilçelerinde görev yapan filyasyon ekiplerine hediye edilmek üzeri hazırladığı paketleri, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin’e teslim etti. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve çorap üzerine üretim yapan Eren Tekstil Fabrikası, 2004 yılından bu yana üretimini sürdürüyor. Eren Çorap Fabrikası Genel Müdürü Eyyüp Çam, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine üretim yaptıklarını belirterek, faaliyete geçtikleri 2004 yılından bu yana yatırımların dönemsel devam ettiğini söyledi. Yozgat’ta istihdama ve ekonomiye katkılar sağladıklarının altını çizen Çam, Yozgat’tan Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka ve İsviçre’nin yanı sıra İngiltere pazarına da girmeyi başardıklarını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlıkçılara Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitkisel üretim çeşitleniyor
Bitkisel üretim çeşitleniyor
ALTYAPI DA SORUN YOK!
ALTYAPI DA SORUN YOK!
Sağlık personeline moral
Sağlık personeline moral
Protokol imzalandı
Protokol imzalandı
Yatırım için yola düştü
Yatırım için yola düştü
Tarihi eser kaçakçılığı
Tarihi eser kaçakçılığı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim