Sağlıkçılara destek

Şirket Müdürü Eyyüp Çam, Yozgat merkez ve ilçelerinde görev yapan filyasyon ekiplerine hediye edilmek üzeri hazırladığı paketleri, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin’e teslim etti. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve çorap üzerine üretim yapan Eren Tekstil Fabrikası, 2004 yılından bu yana üretimini sürdürüyor. Eren Çorap Fabrikası Genel Müdürü Eyyüp Çam, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine üretim yaptıklarını belirterek, faaliyete geçtikleri 2004 yılından bu yana yatırımların dönemsel devam ettiğini söyledi. Yozgat’ta istihdama ve ekonomiye katkılar sağladıklarının altını çizen Çam, Yozgat’tan Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka ve İsviçre’nin yanı sıra İngiltere pazarına da girmeyi başardıklarını bildirdi.