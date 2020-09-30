Sağlıkçılar tepkili

SAĞLIK-Sen Yozgat İl Başkanlığı yönetimi ve üyeleri döner sermeye sisteminde birçok sağlık çalışanının göz ardı edilmesine tepki gösterdi. Sağlık-Sen üyeleri araçları ile Kent-Park çevresinde toplandıktan sonra kornalar çalarak Şehir Hastanesi, Anayol üzerinden Lise Caddesine giriş yaparak Cumhuriyet Alanına geldiler. Burada basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, Sağlık çalışanlarının seslerini duyurmak, yaşadıkları sorunların çözümü için yetkilileri harekete geçirmek amacıyla burada toplandıklarını söyledi. Yanlış üstüne yanlış yapmadan sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı ve kangren halini almış sorunları çözümlenmesini isteyen Erciyas, ‘’Öteden beri süre gelen pek çok sorun var. Her geçen gün sağlık çalışanlarının yükü daha artıyor. Sağlık çalışanlarının çocuklarına kreş imkanları çok görülmüyor mu? Görülüyor. Hemen her gün bir yada birkaç sağlık çalışanı kör şiddetin kurbanı olmuyor mu? Oluyor. Yıllardır konuştuğumuz döner sermaye adaletsizliğinde ve performans uygulamasında bir arpa boyu yol alındı mı? Bunlar bilinmeyen, görülmeyen sorunlar değil! En çok da bu nedenle üzülüyoruz! Ortak akıl ve alternatif çözüm önerilerine kapı aralandığında çözülemeyecek sorun olmadığı inancındayız’’ dedi. Erciyas, önemli olanın çözüm iradesinin ortaya konması olduğunu, en altından en üstüne kadar hangi yetkili ile konuştularsa, kendilerine hak verip, ‘biliyoruz’ dediklerini kaydetti. Erciyes, ‘’Ancak çözüm noktasında yeterince hassas hareket edilmediğini görüyoruz. Çözümsüzlük, adaletsizlik, aşırı iş yükü, şiddet sağlık çalışanlarının kaderi olamaz! Artık her seferinde tekrarlanan yanlışlıkların, haksızlıkların son bulması gerekiyor. Ek ödeme yönetmeliğinin tümüne yönelik eleştirilerimiz bakidir. İhtiyacı karşılamak üzere geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle iyi niyet ortaya konmuş ancak sahanın haklı beklentileri yine karşılanmamıştır. Sağlık-Sen olarak öneri ve eleştirilerimizi her daim yetkililerle paylaştık, paylaşmaya da devam edeceğiz. Bizim bildiğimiz bir düzenleme, çalışanların hakkını hukukunu gözetmek, alın terlerinin karşılığını vermek için yapılır. Düzenlemede genel hatlarıyla bir takım iyileştirmeler yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir. Çalışma barışı ve huzurunu bozan bu durumu asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya kararlıyız. Yetkililerden sesimizi duymalarını, artık biraz olsun sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmelerini bekliyoruz. Gidilen yol, yol değil, çıkmaz sokak! Sağlık çalışanları pandemi sürecinde bu ülkenin sigortası olduklarını bir defa daha kanıtladılar. O nedenle yetkililer, bu çıkmazdan bir an önce dönerek, sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmek mecburiyetindeler’’ diye konuştu.