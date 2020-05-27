Sağlıkçılar görev başında

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde korona virüsü şüphesi bulunan hastaların tedavilerine yönelik çalışmalar yapılırken, Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve ilçelerdeki Devlet Hastaneleri de normal hastaların taleplerini karşılayıp, tedavilerini yapıyor. Sağlık Müdürlüğü emrinde görevli Aile Hekimi ve diğer sağlık personeli de hastaların taleplerini karşılamaya yönelik çalışırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden tarım alanlarında çalışmak üzere gelen aileleri sağlık kontrolünden geçiriyor. Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, zor koşullarda ekmek mücadelesi veren mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, sağlık kontrollerini yaptı. Daha önce, Yerköy ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerinin, korona virüs salgınına karşı sağlık taramasından geçiren ekipler, rutin kontrollerini de sürdürüyor.