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Sağlık Hizmeti anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalışmasında, sağlık turizminde sağlık hizmeti konusunda ilgili sağlık personeline eğitim verildi.

Sağlık Hizmeti anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalışmasında, sağlık turizminde sağlık hizmeti konusunda ilgili sağlık personeline eğitim verildi.

26 Kasım 2019 Salı 04:04
Sağlık Hizmeti anlatıldı

Son yıllarda, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ulaştığı kaliteli sağlık hizmeti sunumu sayesinde, kaliteli sağlık hizmetinin sunulmaya başlandığı, diğer taraftan da hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında Türkiye’nin üst sıralara yükselmekte olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim çalışması başlatıldı. Kamu sağlık tesisleri sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastalara ilişkin verilerin analizi, ölçme, değerlendirilmesi, oluşturulacak planlamalar ile kamu hastanelerinin yabancı uyruklu hasta koordinasyonun daha sağlıklı yapılabilmesi hedeflendi. Tam ve doğru olarak sistemlere giriş sağlanması, Sağlık turizmi ve turistin sağlığıyla ilgili ihtiyaç görülen konularda sağlık tesislerindeki ilgili personele Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonunda eğitim verildi. 

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Sağlık Hizmeti Anlatıldı
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