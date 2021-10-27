Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Uzman Filiz Kabayel ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Hareketli Hayat ve Sağlıklı Beslenme Birimi çalışanı Hemşire Zübeyde Uyar tarafından Çayıralan ve Yenifakılı Belediyeleri ziyaret edildi. Ülke genelinde, yerel yönetimlerle işbirliği sağlanarak toplumun hareketli hayat konusunda teşvik edilmesi, sağlıklı çevrenin oluşturulması, bu konuda yapılan ve yapılacak olan iyi uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlanan ‘Sağlığı Geliştiren Belediyeler’ projesi kapsamında yerel yönetimlere, sağlıklı çevreler oluşturmak konusunda yol gösterilerek, aktif yaşam için yapacakları çalışmalara yardımcı olunuyor.