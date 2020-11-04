Sağanak uyarısı

Yozgat Valiliğinin Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden alarak, paylaşımda bulunduğu verilere göre, bugün beklenen sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Yozgat ve Nevşehir’in doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bu illerde metrekareye ortalama 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor. Vatandaşların, ani sel, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.