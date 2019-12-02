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Saatli sulama dönemi

SULAMA Birliklerinin Devlet Su İşleri himayesine devredilmesinin ardından, sulama yapılacak tarım alanlarında su sayaçlarının takılması kararlaştırıldı.

Saatli sulama dönemi

SULAMA Birliklerinin Devlet Su İşleri himayesine devredilmesinin ardından, sulama yapılacak tarım alanlarında su sayaçlarının takılması kararlaştırıldı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Saatli sulama dönemi

Sayaçların takılmasının ardından çiftçi tarlasını sulayabilmek için bedelini peşin ödemek suretiyle satın alacağı suyu tarlasının sulamasında kullanacağı kaydedildi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, ‘bak-onar 2 Projesi’ kapsamında Yozgat’ın Esenli ile birlikte Musabeyli, Halıköy Sulaması ‘Ön Yüklemeli, Sayaç Malzeme Alımı’ sözleşmeleri yapıldı. İş Kapsamında Esenli ve Taşlık Sulamalarında bin 270 ön yüklemeli sayaç, Musabeyli ve Halıköy Sulamaları ile Kayseri Hazerşah Sulamasına toplam olarak 466 ön yüklemeli sayaç takılarak, sulamanın daha kaliteli ve daha verimli çalışması sağlanacağı kaydedildi. Sulama sistemine takılmak üzere alınacak elektronik sayaçlar ile hem su tasarrufunun sağlanacağı, hem de sulama birliğinin sulama parasını toplama sıkıntılarının ortadan kalkacağı belirtildi. Takılacak olan cihazlarla, suyun ne kadar harcandığının tespitinin anlık olarak yapılabileceği, sistemin çiftçiye eskisinden çok daha verimli olarak hizmet etmesinin sağlanmış olunacağına vurgu yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Saatli Sulama Dönemi
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