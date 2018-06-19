Saat kulesinde trafik sorunu

Yozgat Belediyesi tarafından tarihi saat kulesi etrafının koruma amaçlı çembere almasının ardından daralan yolda, bazı sürücülerin park yasağı olmasına karşılık araçlarını dar olan bölgeye park etmeleri trafik sıkışıklığına neden oluyor. Araç yoğunluğunun özellikle yaz aylarının gelmesiyle arttığı şu dönemlerde vatandaşlarda gelişi güzel park edilen araçlara büyük tepki gösteriyor. Trafik akışını engelleyecek şekilde yapılan parklar Yozgat’ta trafik sıkışıklığını da beraberinde getiriyor.