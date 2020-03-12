Rüzgardan Elektrik Enerjisi

Kurulacak santralle ilgili olarak Rüzgar Panellerinin kurulacağı bölgeler belirlendi. Çekerek İlçesinin Beyyurdu bölgesinde Rüzgar Enerjisi Santrali yapılmasına yönelik yapılan ölçümlerin sonucu olumlu çıkmasının ardından Belediye harekete geçti, ilçede Rüzgar Santrali kurulması kararlaştırıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek Barajımızdan Hidro Elektrik Santrallerinin bulunması akabinde Beyyurdu bölgesinde kurulacak Rüzgar Enerji Santrali ile enerji konusunda önemli katma değer katacaklarını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre Çekerek ilçesinde kurulacak olan Beyyurdu Rüzgar Enerjisi Santrali’nin yapımı amacıyla, Beyyurdu köyündeki bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Belediye olarak bölgede kurulacak olan santral için panellerin monte edileceği alanlarda belirlendi’’ dedi.