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Rüzgar minare devirdi

25 Nisan 2017 Salı 23:59
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Yozgat'ta etkili olan şiddetli rüzgar özellikle köylerde hayatı olumsuz etkiliyor. Bir köyde şiddetli rüzgarın etkisi ile minare yıkıldı.

Rüzgar minare devirdi
Çayıralan İlçesi'ne bağlı İnönü Köyü'nde etkili olan şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı. Büyük bir gürültü ile yıkılan minare köy meydanına devrildi. Olayın yaşandığı sırada çevrede herhangi bir kimsenin bulunmaması olası can kaybını önlerken, minareden kopan taş parçaları iki ineğin telef olmasına neden oldu.
Minarenin yıkılması ile oluşan büyük gürültü köylülerin korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Minareden kopan parçalar köy meydanını savaş alanına çevirdi.
İnönü Köyü sakinleri, bir süredir köylerinde etkili olan şiddetli rüzgarın cami minaresinin yıkılmasına sebep olduğunu söylediler.
Minarenin yıkıldığı sırada büyük bir gürültünün koptuğunu söyleyen vatandaşlar; "Bir an deprem oluyor sandık. Minarenin yere düşmesi ile kopan taş parçaları köy meydanına saçıldı. Bu sırada köy meydanında bulunan iki inek telef olurken, etrafta herhangi bir insanın bulunmaması olası can kaybını önledi. Verilmiş sadakamız varmış, Allah beterinden korusun" diye konuştular.
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