Roma ön planda

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tertiplenen program kapsamında, 16 Nisan Pazartesi günü Roma Hamamı alanında Mümin Sarıkaya tarafından konser verilecek. Halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra, konser ile birlikte, Roma Hamamı’nın tarihi değeri bir kez daha anlatılmış olacak. Ayrıca hafta kapsamında, Çamlık Milli Parkında doğa yürüyüşü de gerçekleştirilecek.