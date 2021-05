Roma Hamamı dikkat çekiyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan, 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan Roma Hamamı ya da diğer adıyla Kral Kızı Hamamı kalıntılarına ilgi her geçen gün biraz daha artıyor.

Daha önce farklı yayın kuruluşları tarafından haberleri değerlendirilen Roma Hamamı, son olarak Hello Dergisi’nın bu ayki sayısına konu oldu. Kaplıca Tesislerinin içerisinde bulunan Sarıkaya Roma Hamamı’nın Roma dönemine ait antik isminin ‘Basilica Therma (Aqua Sarvenae)’ olduğu kaydedili. Sarıkaya Roma Hamamının büyük kısmının yıkılmış, yalnızca tonozlu arka mekâna geçişini sağlayan batı cephe duvarının ayakta kalabildiği vurgulandı. ‘Bu kısımda 10 gözlü ve 2 katlı mermer, kemerli bir duvar görülmektedir. Kemer ayakları üzerindeki yarım sütunların en alt kısımları hariç diğer kısımları tahrip olmuştur. Batı cephe arkasında 3 gözlü ve tek katlı bir kemer ile bunun kuzeyine doğru ön cephe kemerleri boyunca devam eden iç kemer sıralarına ait alt kısım taşları görülmektedir. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki duvarın kuzey ve güney uçlarında dairesel havuz kısımları görülmektedir’ denildi. Sarıkaya ilçesinin, o dönemde de önemli bir kaplıca merkezi olduğuna da dikkat çekildi, ‘Roma dönemine ait hamamın yalnızca tonozlu mekânına geçişi sağlayan arkat dizileri ile bunun üzerindeki boğa başlı kornet motifli süslemeleri günümüze kadar gelebilmiştir. Yapı üzerine sonradan yapılan eklentilerle oldukça tahrip edilmiş olmakla birlikte 2010 yılında Yozgat turizmine katkı sağlaması amacıyla temizlik kazıları başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Termal Turizm Merkezi ilan edilmiş olup, birçok hastalığa iyi gelen şifalı sulara sahip bir kaplıca merkezidir’’ ifadelerine yer verildi.

KAPLICANIN EFSANESİ

Roma Kral Kızı Hamamı diye bilinen Sarıkaya Kaplıcalarının efsanesi halk arasında şöyle anlatılır: Kayseri'de oturan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Kral kızını birçok hekimlere götürür, tedavisi için her şeyi yapar. Ama güzelliği dillere destan bu kızın derdine çare bulunamaz. Kızın hastalığı gün geçtikçe ilerlemekte, kız artık yürüyemez bir haldedir. Ayakları tutmamaktadır, dizleri küt olmuştur. Bugünkü adıyla kızın hastalığı romatizmadır. O günlerde Sarıkaya sazlık ve bataklıktır. Sıcak suyun olduğu yerde küçük bir gölet oluşmuştur, balçık halinde çamurlu bir hamamdır burası. Kral küçük kızını son çare olarak bu sıcak suyun bulunduğu yere gezsin diye gönderir. Kız avunmak için bu çamurlu gölet kenarında dolaşmakta, zaman zaman da arkadaşlarıyla çamurlara girmektedir. İşte gezmek ve avunmak için girdiği çamurlar ve sıcak su kıza iyi gelir. Bir müddet burada kalır, gün geçtikçe kızın hastalığı iyi olmaya başlar. Küt dizleri açılır; yavaş yavaş adım atmaya, yürümeye başlar. Sonunda tamamen iyileşen güzel kızın buradaki sıcak sudan iyi olduğu anlaşılır. Bunun üzerine kızın babası kral, buraya mermerden bir havuz yaptırır, etrafını kesme büyük taşlarla çevrilir, önceleri kimsenin olmadığı bu havuz çevresinde bir şehir oluşur. Kralın kızının adı bu yeni şehre verilir. Yetmiş bin nüfuslu bu şehrin adı ‘Öper’ veya ‘Hoperi’dir. Bu büyük şehir bir deprem sonucu yok olmuştur, sadece hamamların olduğu yer kalmıştır. •Haber Merkezi•