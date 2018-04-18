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Restore devam ediyor

BOĞAZLIYAN ilçesindeki tarihi hamam ve Yukarı Mahalle Cami restore çalışmaları devam ediyor.

Restore devam ediyor

BOĞAZLIYAN ilçesindeki tarihi hamam ve Yukarı Mahalle Cami restore çalışmaları devam ediyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Restore devam ediyor

Boğazlıyan ilçesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan hamam ve Reşat Tuna Tuncel Caddesi üzerindeki Yukarı Mahalle Cami restore çalışmalarına hız verildi.
Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve beraberindeki heyet ile birlikte restore çalışmaları devam eden binalarda incelemelerde bulundu.
Başkan Erdal, ‘‘Tarihi Çarşı Hamamı ve Camide Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ihalesi sonucunda yüklenici firma çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalar tamamlandığında, Çarşı Hamamı ve camimiz tüm heybeti ile ortaya çıkacaktır’’ dedi.

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