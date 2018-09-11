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Restorasyon sürüyor

TEKKE Mahallesinde bulunana Tekke Arap Dede Camiinde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Restorasyon sürüyor

TEKKE Mahallesinde bulunana Tekke Arap Dede Camiinde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

11 Eylül 2018 Salı 07:00
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Restorasyon sürüyor

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, caminin dış bölümlerinde çalışmalar sürüyor.
Yozgat’ta yapım tarihi net olarak bilinmemekle birlikte, dış duvarında yer alan kitabeye göre 1900’lü yıllarda yapıldığı düşünülen tarihi Tekke Arap Dede Camii, bu sene restorasyon kapsamına alınarak, çalışma başlatılmıştı.
Cami komple restorasyondan geçirilirken, çalışmalar esnasında da ibadete kapatıldı.

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