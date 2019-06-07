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Resmi bayramlaşma

YOZGAT Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısı ile halkın da katılımı ile bayramlaşma programı düzenledi.

Resmi bayramlaşma

YOZGAT Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısı ile halkın da katılımı ile bayramlaşma programı düzenledi.

07 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Resmi bayramlaşma

Yozgat Valisi Kadir Çakır ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Ethem Sedef, Ali Keven, Vali Yardımcıları, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vali Kadir Çakır, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, tüm Yozgat halkının ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti. Valilikte gerçekleşen bayramlaşmanın ardından Vali Kadir Çakır, eşi Nalan Çakır Hanımefendi, Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ethem Sedef ile il protokolü, Alparslan Türkeş Huzurevine geçerek yaşlıların elini öpüp bayramlarını tebrik etti. Bayramlaşma programı kapsamında Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden Vali Çakır ve beraberindekiler, hastaları ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Hastane ziyaretinin ardından önce Polis Evinde polislerin bayramı kutladı. Burada polislerle bir süre sohbet eden heyet daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek burada görev yapan askeri personel ve vatani görevini yapan erlerin Ramazan Bayramlarını tebrik ettiler. Daha sonra Vali Kadir Çakır, eşi Nalan Çakır Hanımefendi ve beraberindeki heyet, Gazi Hasan Hilmi Yılmaz ve Şehit Mustafa Koçak’ın hanelerini ziyaret ederek aileleri ile bayramlaştı.

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