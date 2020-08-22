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Resmi araç istediği yere Park edebilir mi?

YOZGAT’ta son zamanlarda PTT Müdürlüğüne ait araçların hatalı parkları vatandaşlar tarafından da tepki toplamaya başladı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:02
Resmi araç istediği yere Park edebilir mi?

Sürekli olarak cadde sokak girişlerini kapatan araçların giriş-çıkışlarını engelleyen PTT araçlarına tepki gösteren vatandaşlar, araç şoförünü uyandıklarında, ‘resmi araç istediğim yere çekerim, paket bıraktık ne olacak nere çekeyim!’ gibi cevap aldıklarını bildirdiler. Son olarak Çubukçu Sokak girişini kapatan PTT aracına sokaktan çıkış yapamayan araç sürücüleri ve esnaf tepki gösterdi. ‘Bir hastamız olsa, acil bir durum olsa bunun hesabını kim verecek!’ diyen vatandaşlar, ‘özellikle herkese örnek olması gereken resmi bir kurum bunu yaparsa sivil vatandaşlar ne yapmaz ki’ diye tepkilerini dile getirdiler. 

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