Resim yarışması sonuçlandı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Karayolu Trafik Haftası münasebetiyle ortaokul ve lise kategorisinde resim yarışması düzenlendi. Yarışmada eserleri dereceye giren öğrenciler belirlendi. Liselerde Buse Yıldız (Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi) birinci, Saliha Arıkan (Yozgat Lisesi) ikinci, Ömer Savaş (Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi) üçüncü oldu. Ortaokullarda, Yaren Çiftçi (Merkez Ortaokulu) birinci, Hayriye Yıldırım (Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu) ikinci, Melisa Dalgıç (15 Temmuz Şehitler Ortaokulu) üçüncülük elde etti.