Rektörün konukları

Sezik, Rektör Karacabey’i bugün Yozgat İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilecek olan ‘15 Temmuz Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha” konulu konferansa davet etti. Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadelenin ele alındığı ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanı Erdal Ertorun, Diyanet İşleri Başkanlığının, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından çıkardığı ‘Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı’ konulu kitabı Rektör Karacabey’e takdim etti.