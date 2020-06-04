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Rektörlükte atama…

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Yücel Güney atandı.

04 Haziran 2020 Perşembe 00:01
Rektörlükte atama…

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Yaygın Öğretim Bölümü, Yaygın Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi iken Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Prof. Dr. Yücel Güney, Rektör Yardımcılığı görevini de üstlendi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Eskişehirli olarak Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih etmesi dolayısıyla Prof. Dr. Yücel Güney’e teşekkür etti. Karadağ, Prof. Dr. Güney’in hem akademisyen kimliğiyle hem de Anadolu Üniversitesi’nde geçmişte ifa ettiği önemli idari görevlerdeki yönetici deneyimleriyle, Üniversiteye güç ve değer katacağını ifade etti. Karadağ, “Her üniversitenin beklentileri hayalleri ve ümitleri olduğu gibi bizim de hayal ve beklentilerimiz var. Ekip ruhunu ortaya koyarak, değer katarak, öğrenci odaklı hareket ederek, öğrenci memnuniyetini sağlayarak,  eğitim öğretim kalitesini artırarak, Yozgat Bozok Üniversitesi’ni hak ettiği yere taşıma noktasında, özellikle de uzaktan öğretimin önemli olduğu bu süreçte Prof. Dr. Güney’in bize daha fazla katkı vereceğine inanıyoruz” dedi.
Kendisine duyulan güvene layık olacağını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ise, “İyi niyetli düşüncelerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkür ediyorum. Şahsıma tevdi edilen bu göreve layık olmaya çalışacağım. Bu ekibin bir ferdi olarak Rektörümüzün liderliğinde deneyim ve tecrübelerimizle üniversitemize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Yozgat Bozok Üniversitesi’nin geleceğe dönük hayallerini gerçekleştirme noktasında elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

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Rektörlükte Atama…
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