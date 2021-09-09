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Rektörden ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Azerbaycan’a gitti, çeşitli temaslarda bulundu.

09 Eylül 2021 Perşembe 00:39
Rektörden ziyaret

Rektör Karadağ’ın, YOBÜYÖS ve TÖMER Türkçe Dil Yeterlik (C1)/Sertifika Sınavı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunduğu kaydedildi. Karadağ, Bakü’de Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı‘yı ziyaret etti. Ziyarette akademik işbirlikleri ve yükseköğretimde uluslarasılaşma konularında istişarelerde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Azerbaycan'ın ilgiyle takip edilen televizyon kanalı Xezer TV'de ‘Tahsila Dair’ programına konuk oldu. Karadağ, kardeş Azerbaycanlı gençleri üniversiteye davet etti. Karadağ, Azerbaycanlı gençlerin huzurlu ve güvenli Yozgat şehrinde İhtisas Üniversitesi olmanın ayrıcalıkları, imkanlarıyla iyi bir şekilde eğitim alacaklarını ifade etti. Rektör Karadağ, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de T.C. Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş'ı da ziyaret etti.

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Rektörden Ziyaret
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