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Rektör, Vali Çakır’ı bilgilendirdi

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından üretilen Kenevir Yağı Katkılı Antibakteriyel Sıvı Sabun tanıtımı yapıldı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 23:31
Rektör, Vali Çakır’ı bilgilendirdi

KENEVİR üzerine ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlı Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kenevir yağı katkılı YOBÜ markası ile üretilen antibakteriyel sıvı sabunun tanıtımı yapıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret eden Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üretimine başlanılan sıvı sabun ile ilgili Vali Çakır’a bilgi verdi. Prof. Dr. Karadağ, “Özellikle COVID-19 virüsü ile mücadele kapsamında ortaya çıkan tablo, temizlik malzemelerine ciddi rağbetin oluşmasına neden oldu. Böyle bir süreçte bizler de, Kimya Bölümümüzde var olan potansiyeli harekete geçirmek istedik. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Hazer başkanlığında laboratuvarımızı 15 gün içinde hazırlayarak üretime başladık. Günlük kapasitesi 1 tona varabilecek sıvı ve köpük formunda antibakteriyel sabun üretimi hedeflemekteyiz” dedi.

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