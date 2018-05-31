Rektör, öğrencilerle iftar yaptı

Daha önce öğrenci evlerine misafir olarak gidip, öğrencilerle beraber iftar açan Prof. Dr. Karacabey, Kredi Yurtlar Kurumu Yozgat İl Müdürlüğü’ne bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilere konuk oldu. Prof. Dr. Karacabey, “Sizlerle birlikte aynı sofrada bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Öğrencilerimle aynı ortamda olmak enerjimi yükseltiyor. Sizler bize emanet edilmiş evlatlarımızsınız. Her zaman aynı ortamlarda bulunup, konuşup görüşebiliyoruz “ dedi.

Öğrencilere hayat boyu başarılar dileyen Prof. Dr. Karacabey, Bozok Üniversitesi’nin her geçen gün geliştiğine vurgu yaptı. İftara Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Rasim Parlak’ın yanı sıra yurt yöneticileri de katıldı.

