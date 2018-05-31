Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102640
ALTIN
188.915
DOLAR
4.5038
STERLİN
5.9986
EURO
5.2606

Rektör, öğrencilerle iftar yaptı

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, yurtta kalan kız öğrencilerle birlikte iftar açtı.

Rektör, öğrencilerle iftar yaptı

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, yurtta kalan kız öğrencilerle birlikte iftar açtı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
29 Okunma
Rektör, öğrencilerle iftar yaptı

Daha önce öğrenci evlerine misafir olarak gidip, öğrencilerle beraber iftar açan Prof. Dr. Karacabey, Kredi Yurtlar Kurumu Yozgat İl Müdürlüğü’ne bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilere konuk oldu. Prof. Dr. Karacabey, “Sizlerle birlikte aynı sofrada bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Öğrencilerimle aynı ortamda olmak enerjimi yükseltiyor. Sizler bize emanet edilmiş evlatlarımızsınız. Her zaman aynı ortamlarda bulunup, konuşup görüşebiliyoruz “ dedi. 
Öğrencilere hayat boyu başarılar dileyen Prof. Dr. Karacabey, Bozok Üniversitesi’nin her geçen gün geliştiğine vurgu yaptı. İftara Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Rasim Parlak’ın yanı sıra yurt yöneticileri de katıldı.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tiyatro Sürmeli seyirci karşısında
Tiyatro Sürmeli seyirci karşısında
Mehmetçiğe iftar
Mehmetçiğe iftar
Dereceye giren öğrencilere ödül
Dereceye giren öğrencilere ödül
Vatandaş memnun
Vatandaş memnun
Kadına şiddet konuşuldu
Kadına şiddet konuşuldu
KOBİGEL desteği tanıtıldı
KOBİGEL desteği tanıtıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim