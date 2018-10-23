Rektör inceledi

Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tanzer Eryılmaz’dan Meslek Yüksekokulu’nun son durumu hakkında bilgiler alan Karacabey, öğrencilerle sohbet etti. Karacabey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Köksal ve Şefaatli MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tanzer Eryılmaz ile birlikte, Şefaatli Kaymakamı Deniz Kılınç ve Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’u makamında ziyaret etti.