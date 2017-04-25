Ana SayfaGüncel

Rektör Hoca'nın misafirleri

25 Nisan 2017 Salı 23:59
Bu haber 143 kez okundu

Yozgat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, üniversitenin Uygulama Kreşi ve Anaokulu’nun minik öğrencilerini makamında ağırladı. Öğrenciler ziyaret anısına Salih Karacabey’e çiçek takdim etti.

Rektör Hoca'nın misafirleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, makamını anaokulu öğrencisi Ela Odabaşı’na devretti.
Rektörlük makamına temsili olarak oturan ve telefonla arayarak talimatlar veren Bozok Üniversitesi’nin yeni Rektörü Ela Odabaşı, Erdoğan Akdağ kampüs alanı içerisinde havuz, park ve yeni oyun alanları ile yeni konutların yapılması talimatlarının yerine getirilmesini istedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olduğunu belirterek “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleceğimizi temsil eden çocuklarımıza kutlu olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini yaşamamıza vesile olan bütün şehitlerimizin ve bu dünyadan ayrılmış gazilerimizin mekânları cennet olsun.” dedi. 
Karacabey daha sonra üniversitemiz Uygulama Kreşi ve Anaokulu’nu ziyaret ederek günün anısına pasta kesti.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim