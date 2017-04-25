Rektör Hoca'nın misafirleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, makamını anaokulu öğrencisi Ela Odabaşı’na devretti.

Rektörlük makamına temsili olarak oturan ve telefonla arayarak talimatlar veren Bozok Üniversitesi’nin yeni Rektörü Ela Odabaşı, Erdoğan Akdağ kampüs alanı içerisinde havuz, park ve yeni oyun alanları ile yeni konutların yapılması talimatlarının yerine getirilmesini istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olduğunu belirterek “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleceğimizi temsil eden çocuklarımıza kutlu olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini yaşamamıza vesile olan bütün şehitlerimizin ve bu dünyadan ayrılmış gazilerimizin mekânları cennet olsun.” dedi.

Karacabey daha sonra üniversitemiz Uygulama Kreşi ve Anaokulu’nu ziyaret ederek günün anısına pasta kesti.