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Rehberlik Toplantılarına devam

TÜBİTAK 4006 Yozgat İl Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bilim Fuarları Destekleme Programı başvuru sürecine ilişkin bilgilendirme ve rehberlik toplantılarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Rehberlik Toplantılarına devam

TÜBİTAK 4006 Yozgat İl Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bilim Fuarları Destekleme Programı başvuru sürecine ilişkin bilgilendirme ve rehberlik toplantılarına ağırlık verdiklerini söyledi.

06 Kasım 2018 Salı 06:52
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Rehberlik Toplantılarına devam

Böyükata, daha önce tanıtım toplantıları da yapılmış olan programın başvuru sürecinin başladığını, 22 Kasım 2018 tarihinde sona ereceğini kaydetti. Böyükata, okullarda Bilim Fuarları düzenlemek için hazırlıkların devam ettiği günler içerisinde, ‘Rehberlik Toplantıları’ yaparak, karşılaşılan zorluklar ve ihtiyaç duyulan konular yönünde destek verilmeye çalışıldığını anlattı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Yozgat merkezdeki ortaokullar için ‘Rehberlik Toplantıları’ düzenlendiğini, daha sonra da Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerinde benzer toplantıların gerçekleştirildiğini bildirdi. 

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Rehberlik Toplantılarına Devam
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