Rehavet uyarısı

Polat, koronavirüsle mücadelede, gücün tedbirde olduğunu belirterek, "Tedbirlerimiz devam edecek. Rakamsal olarak düşüşler gözükebilir ama biz tedbirleri bıraktığımız an rakamlar bir hafta sonra yükselişe geçebiliyor" dedi. Mücadelede başarılı olmak için bütün tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Polat, "Hep beraber, yiğitler şehri Yozgat başaracak, diyoruz. Şu an sarı riskli illerdeniz, amacımız maviye ulaşmak. Rehavete kapıldığımız an turuncuya hatta kırmızıya doğru yönelebiliriz. Tüm hemşehrilerimden tekrar rica ediyorum. Alınan tedbirlere uyalım. Okullarımızı açtık, esnafımız da geçen hafta kepenklerini açtı. Çocuklarımız için, esnafımız için, hepimiz için, sağlığımız için tedbirlere uyalım, güç tedbirde" diye konuştu. Öte yandan kent merkezinde cadde ve sokaklarda, araç ve yaya trafiğinde yoğunluk yaşanırken, emniyet ekipleri anons yaparak vatandaşları uyarıyor. Ekipler, Lise ve Sarraflar caddeleri giriş çıkışında HES kodu sorgulaması yapıyor. (aa)