Ramazanda mağdur etmeyin

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu Belde Belediyesi’nde çalışırken işine son verildiği iddia edilen 8 işçiyle ilgili açıklama yaptı. Yozgat Milletvekili Ali Keven, “Mübarek Ramazan ayında işçileri ve ailelerini mağdur etmeyin” dedi. Ali Keven, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında işçilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini, Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak'tan bu duruma bir açıklık getirmesinin beklendiğini ifade etti. Hem işçiler hem de ailelerinin Ramazan ayında daha fazla mağdur olmak istemediklerini aktaran Keven, Bu konuda yetkili sendika Hizmet-İş’in de bir açıklaması var. Yetkili sendikanın taleplerinin de işçilerin durumunun da takipçisi olacağım” diye konuştu. Yozgat Belediyesi’nde çalışan kadın işçilerin durumunu da hatırlatan Keven, “Daha önce basına bilgi verdiğim Yozgat Belediyesi bünyesinde çalışan kadın işçilerin Çamlık’ta temizlik işinde görevlendirilmeleri devam etmekte olup mağduriyetleri hâlâ giderilmedi. Yetkili sendika Hizmet-İş sendikasından Yozgat Belediyesi'nde üyeleri olan kadın işçilerin sorunlarına da sahip çıkması bekleniyor. Üyelerinin mağduriyetleri giderilene kadar konuyu takip edeceğim” ifadelerini kullandı.