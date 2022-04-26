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Ramazan şöleni

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Ramazan Gecesi Programı’ düzenlendi.

26 Nisan 2022 Salı 00:55
Ramazan şöleni

Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema Salonunda gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı Mustafa Kızıl, Emniyet Müdür Vekili Yasin Yamur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, daire amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Kur’an tilaveti ile başlayan program, müzik öğretmeni Yasin Sivri ve Bahadır Kulabaş ilahi konseri ile devam etti. Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ramazan Kalkan ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Velinin Zoru’ isimli skeç seyircilerle buluştu. Ramazan ayının önemi ve birlik beraberlik ruhundan bahseden Yoldaş, programın hazırlanmasında büyük emekler sunan proje ekibi öğretmenleri Hazal Dalgıç ve Selva Kurt'a, görevli öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

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