Ramazan sohbetleri yeniden başladı

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanlığı, pandemi nedeniyle ara verdiği sohbetlerine online başladı. Ramazan sohbetlerinin ilk konuğu Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar oldu. Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Mescid-i Nebevi konulu konferasında ‘’Mescid-i Nebevi, yapılışından itibaren Medine’nin önemli ilim ve kültür merkezi olmuştur. Hz. Muhammed tarafından başlatılan eğitim ve öğretim faaliyetleri, artarak devam etmiş ve mescid, bütün İslam dünyasında, özellikle dini ilimlerde, en önemli kültür merkezi olma özelliğini, tarih boyunca sürdürmüştür. Mescidin harimi ile avlu ve revaklarında, ders halkaları kurulmuş, hac mevsiminde İslam dünyasının her yanından gelen alimler, bu derslere katılmıştır” dedi. İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, her hafta Cuma günleri Ramazan sohbetlerine devam edeceklerini söyledi. Nurdoğan, cemiyet olarak farklı konular ve alanında uzmanların katılımı ile programlar düzenleyeceklerini aktardı. Ramazan sohbeti programına Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Ziraat Bankası’nda görevli Gürsel Yılmaz da takip etti.