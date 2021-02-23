PTT’ye ‘A Kalite’ ödülü

Yozgat PTT Başmüdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin, posta hizmetlerinin modernleşmesine yönelik kararları alma, hizmet kalitesini iyileştirmek adına alınan tedbirleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmesinin, Dünya Posta Birliği tarafından tescillendiği kaydedildi. PTT’nin hizmet kalitesi, UPU bünyesindeki bağımsız uzmanlar tarafından verilen sertifika ile en üst kalite hizmet anlamına gelen Altın seviye ile değerlendirildiğinin altı çizildi. Söz konusu derecelendirme programına 2012 yılında katılan PTT AŞ, 2012-2016 yılları arasındaki değerlendirmede Gümüş statüsündeki hizmet kalitesi sertifikasını almaya hak kazanmıştı. Günümüze kadar olan süreçte, hizmet kalitesini her geçen gün iyileştiren PTT AŞ, organizasyon sistemindeki başarısı ve operasyonel prosedürleri geliştirmedeki üstün çabası sayesinde, 2020-2023 dönemi için en üst seviyede hizmet sertifikasına layık görüldüğü bildirildi.