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PTT’den akıllı esnaf projesi

PTT Yozgat Başmüdürü Murat Budak, Esnaf, sanatkâr, KOBİ ve tüm girişimcilerin işlerini büyütüp, maliyetlerini düşürecekleri önemli bir desteği müjdelediklerini söyledi.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:38
PTT’den akıllı esnaf projesi

PTT Akıllı Esnaf Projesi ile Yozgat ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sağlayacaklarını dile getiren Budak, esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin yanı sıra iş yeri olmaksızın evden, internetten, sosyal medyadan satış yapan tüm bireysel satıcılar, girişimciler ve e-ticarete masrafsız, entegrasyonsuz tek bir platform üzerinden ulaşmak isteyen herkese, hiçbir ek ücret ödemeden POS hizmeti sunulmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesinin hayata geçirileceğini vurguladı. Budak, esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin satışlarını artıracak, maliyetlerini düşürecek, birçok noktadan tedarik ettiği hizmetlerin tamamını tek bir ürünle karşılamalarını sağlayacak olan PTT Akıllı Esnaf Projesinin, müşterilere de temassız bir biçimde kolay, hızlı ve güvenli ödeme fırsatı sunduğunu belirtti. Budak, PTT’nin, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan esnaf, sanatkâr, KOBİ ve tüm bireysel satıcıların hayatını kolaylaştırmak için hazırladığı PTT Akıllı Esnaf Projesi ile esnafların işlerini büyütebileceklerinin altını çizdi. Budak, ‘’Ayrıca lansmana özel sıfır komisyon kampanyası ile 30 Mart tarihinden itibaren, ücretsiz ve komisyonsuz paket seçenekleri ile de maliyetleri düşecek. Projeden, pazar ve stant satışı ve kapıda teslimat yapan, temassız ödeme almak isteyen, ilave cihaz taşımadan kendi cep telefonları veya tabletlerinden tahsilat yapmak isteyenler de faydalanabilecek’’ dedi. 

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PTT’den Akıllı Esnaf Projesi
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