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PTT Şube işlemini durdurdu

PTT, sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldığını duyurdu.

07 Nisan 2020 Salı 00:07
PTT Şube işlemini durdurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluğun, çalışanları ile müşterileri korona virüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla böyle bir karar alındığı kaydedildi. Yapılan yazılı açıklamada, ‘Bu süreçte sosyal yardım ödemeleriniz, PTT dağıtıcılarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüklerimiz ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır. Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetimiz durdurulabilecektir. Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Anlayış ve desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz’ denildi.

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PTT Şube Işlemini Durdurdu
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