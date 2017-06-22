PTT çalışanları bir araya geldi

PTT Baş Müdürü Mustafa Türkmen, “Ramazan ayı, kardeşliğin, sevginin, muhabbetin, yardımlaşma, dayanışma ve ikramın zirvede olduğu çok önemli kutsal aylarımızdan birisidir. Her yıl çalışanlarımızla iftarda bir araya gelerek, kaynaşıyor, bu manevi ayın doyumuna ulaşıyoruz. Yüksel bir moral ve motivasyonla manevi değerlerimizin kıymetinin önemi içerisinde halkımıza daha verimli hizmetler sunmak için yeri gelince mesai mefhumuna bakmadan en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu davetimize iştirak eden kardeş kuruluşumuz Telekom Yozgat il Müdürümüze, Çorum ve Kırıkkale müdürlerimize, tüm personelimize teşekkür ediyorum. Daha nice ramazanlarda birlik, dirlik ve güzellikler içerisinde güçlü bir arada olmayı Allah’tan temenni ediyorum” dedi.

Türkmen, PTT Genel Müdürlüğü’nün iftar programını bu yıl 41 ilde gerçekleştirdiğine değindi. PTT Başmüdürü Mustafa Türkmen “PTT vatandaşların gönlünde çok özel bir yere sahip. Türkiye’nin yeni PTT’sinde belirlenen hedefler çerçevesinde 2023 yılına kadar Türkiye genelinde 15 bin iş yeri ve 100 bin personel ile hizmet vermek temel hedeflerimiz arasındadır. Tüm müşterilerimizin rahatlıkla ulaşabilecekleri sayıda 2023 yılına kadar kaliteli ve rahat hizmet alabilecekleri oluşturulacaktır” şeklinde konuştu.

