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PTT 179 YAŞINDA

TÜRKİYE’nin köklü kurumlarından PTT 179’ncu yaşını kutladı. Yozgat PTT Başmüdürlüğü 179’ncu müşterisine günün anısına hediye takdiminde bulundu.

PTT 179 YAŞINDA

TÜRKİYE’nin köklü kurumlarından PTT 179’ncu yaşını kutladı. Yozgat PTT Başmüdürlüğü 179’ncu müşterisine günün anısına hediye takdiminde bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 00:00
PTT 179 YAŞINDA

PTT Başmüdürü Kadir Tomrukçu ve personeli Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı kuruluş yıldönümü münasebetiyle makamında ziyaret etti. Başmüdür Tomrukçu, Vali Çakır’a özel posta pulları hediye etti. Yozgat Valisi Kadir Çakır, PTT personelinin kuruluş yıldönümünü kutlayarak tebrik etti. PTT Başmüdürü Kadir Tomrukçu, 179’ncu müşteri Merve Taşdan’a da günün anısına PTT logolu hediyeler takdim etti. Vali Kadir Çakır PTT'nin köklü bir kuruluş olduğunu belirterek, kuruluşunun 179'uncu yıldönümünü kutladı. PTT Başmüdürü Kadir Tomrukçu, 179’ncu müşteri Merve Taşdan’a da günün anısına PTT logolu hediyeler takdim etti. Dünya’daki dijital değişim ve dönüşümün baş döndürücü hızına yetişmek için tecrübesini yenilikçi vizyonuyla birleştiren PTT'nin, zamanın koşullarına uyum sağlamak için, güçlü geleneğinden beslenip, bir iradeyle çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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