YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara yönelik psiko-sosyal destek uygulaması başlattı. Covid-19 pandemisi sürecinde sokağa çıkmayanlara yönelik hizmet vermek üzere personel görevlendirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü kişiler, engelliler, engellilerin bakımlarını üstlenenler, şehit yakınları ve gaziler, koruyucu aileler, yurt dışından gelip Kredi Yurtlarda karantina altında tutulanlar ile onların yakınları, ihtiyaç duyanlar ve talepte bulunanlara psiko-sosyal destek hizmetinden yararlanıyor.