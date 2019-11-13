Protokol imzalandı

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İsmail Türker ve Öğretim Üyesi Dr. Orhan Ermet’in tarafından hazırlanarak sunulan, ‘Kendi Yemini Kendin Yap ve Gıda Güvenliği için Yozgat’ta Manda Süt Ürünleri Markalaşıyor’ konulu projeler, KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projeleri kapsamında desteklenmesi uygun görüldü. Projelerin protokolü Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı tarafından imzalandı.