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Promosyon ihalesi yapıldı

Yozgat’ta Sağlık-Sen Yozgat Şubesi, sağlık çalışanları adına Halk Bankası ile anlaştı.

23 Kasım 2021 Salı 00:50
Promosyon ihalesi yapıldı

 Sağlık- Sen Yozgat Şubesi, il genelinde çalışan bütün sağlık personelleri adına yetkili sendika olarak katıldığı promosyon ihalesinde Halk Bankası ile anlaşarak, bin 150 lira promosyon alma hakkı kazandılar. Yönetim Kurulu, sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az diyerek, bu süreçte destek ve yönetiminden dolayı İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin’e,  Destek Hizmetleri Başkanı Mevlüde Başer ‘e ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özer Şişman’a  teşekkür ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular. 

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