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Projeye mali destek

BOĞAZLIYAN Belediyesi tarafından hazırlanıp, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na mali destek için başvurduğu ‘Entegre Et İşleme ve Ambalajlama’ tesisine onay çıktı.

Projeye mali destek

BOĞAZLIYAN Belediyesi tarafından hazırlanıp, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na mali destek için başvurduğu ‘Entegre Et İşleme ve Ambalajlama’ tesisine onay çıktı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Projeye mali destek

Belediye Başkanı Hamdi Erdal, tüm projeler arasında en yüksek puanı alarak hibe desteğine hak kazanan projeyi en kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Belediye Başkanı Hamdi Erdal, 2015 yılında bölgenin en modern kesimhanesini hizmete açtıklarını hatırlattı. Erdal, ‘’Yine Orta Anadolu’nun en büyük Hayvan Pazarı olması nedeni ile İlçemiz kesimhanesi çok önemli bir ihtiyacını gidermiştir. Kesimhanenin günde 150 büyükbaş 450 küçükbaş kesim kapasitesi bulunmaktadır’’ dedi. 
Başkan Erdal, yenilikçi yatırım anlayışı ile Entegre Et İşleme Tesisiyle, kesimhanede üretilen sağlıklı etlerin kavurma, sucuk, köfte gibi işlenerek sunulmasının sağlanacağını ifade etti. Başkan Erdal, hayata geçirecekleri projenin bölgede tek olduğunu, ambalajlı ve hijyen şartlarına uygun gıda üretimi yapılacak tesisin günde 300 ton et işleme kapasitesine sahip olacağının altını çizdi. 
 

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