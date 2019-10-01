Projeleriyle ödül aldılar

Deniz Feneri Derneği tarafından düzenlenen, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle imam hatip ortaokulları, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Özel Liselerde uygulanan ‘Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı iyilik proje yarışması’ sonuçlandı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmaya, birbirinden güzel yüzlerce iyilik projesiyle katılan gençler, 70 bin 342 kişinin yararlandığı 1 milyon 523 bin 545 lira değerinde 1001 çeşit iyilik etkinliğinde bulundu. Projelerin son kabul tarihi olan 1 Mart’tan sonra, projeleri değerlendirme sürecinde, şartnamede ilan edilen kuruluş temsilcilerinden oluşan ‘Seçici Kurul’, hepsi birbirinden güzel ve iddialı yüzlerce farklı iyilik projesi içerisinden en iyilerini belirleyip, dereceye sokmak için, çok yoğun bir çaba gösterdi. Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirmeler sonucunda ödüle layık görülen projelere bakıldığında, bazı projelerin, bir nevi ‘uygulamalı değerler eğitimi modeli’ olarak önümüzdeki dönemlerde diğer okullarda da örnek proje şeklinde uygulanabileceği düşüncesine ulaşıldı. Amacın ise, uygulamalı iyilik projesi yarışmasının, MEB’e bağlı okullarda uygulanmasıyla ortaya çıkacak ‘iyilik iklimine’ dolayısıyla da iyiliğin yaygınlaşmasına katkı vermek olduğu belirtildi. Seçmelerde, Sarıkaya Kadılı Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu’nun ‘Her İyilik Bir Sadakadır’ başlıklı projesi de ödüle layık görüldü.