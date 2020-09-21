Projelerini anlattı

Başkan Çakır, ülke ve dünya gündemine ilişkin yoğun mesaisine rağmen memleket meselelerine de önem veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde misafir olarak kabul etmelerinden dolayı teşekkür etti. Çakır, ‘’Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz’’ dedi.