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Projelerini anlattı

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret ederek, ilçeyle ilgili hazırladıkları projeler konusunda bilgi verip, istişarede bulundu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:52
Projelerini anlattı

Başkan Çakır, ülke ve dünya gündemine ilişkin yoğun mesaisine rağmen memleket meselelerine de önem veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde misafir olarak kabul etmelerinden dolayı teşekkür etti. Çakır, ‘’Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz’’ dedi. 

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Projelerini Anlattı
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