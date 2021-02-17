Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1543
ALTIN
403.734
DOLAR
7.0071
STERLİN
9.7338
EURO
8.4704

Projelerin tanıtımı yapıldı

ÇANDIR İlçesinde gerçekleştirilen toplantıda, proje desteği ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

17 Şubat 2021 Çarşamba 00:11
Projelerin tanıtımı yapıldı

Toplantıya Kaymakam Ramazan Cihangir başkanlık etti. ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülmekte olan Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP), KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOPOkuyor) programlarıyla ilgili bilgiler verildi. Program otoritelerine, ilçe genelinde proje tekliflerinin hazırlanması konusunda yapılması gerekenler anlatıldı, katılımcıların soruları yanıtlandı. İlçeden bu yıl daha fazla projenin hazırlanıp, mali destek alması için çalışmaların yapılacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Projelerin Tanıtımı Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenevir değer kazanıyor
Kenevir değer kazanıyor
Kar Manzarası ve yağış
Kar Manzarası ve yağış
Yurt yoluna başlandı
Yurt yoluna başlandı
Gazi ziyareti
Gazi ziyareti
KAR SEViNCi
KAR SEViNCi
Çiftçi sevindi
Çiftçi sevindi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim