Projelerin tanıtımı yapıldı

Toplantıya Kaymakam Ramazan Cihangir başkanlık etti. ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülmekte olan Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP), KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOPOkuyor) programlarıyla ilgili bilgiler verildi. Program otoritelerine, ilçe genelinde proje tekliflerinin hazırlanması konusunda yapılması gerekenler anlatıldı, katılımcıların soruları yanıtlandı. İlçeden bu yıl daha fazla projenin hazırlanıp, mali destek alması için çalışmaların yapılacağı kaydedildi.