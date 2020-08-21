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Projeleri kabul gördü

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden 4 öğrencinin projesi, TÜBİTAK ‘Üniversite öğrencileri araştırma projeleri desteği programı’ kapsamında kabul edildi.

21 Ağustos 2020 Cuma 00:40
Projeleri kabul gördü

TÜBİTAK 2209-A üniversite öğrencileri araştırma projeleri desteği programının 2020 yılı birinci dönem değerlendirme sonuçları belli oldu. Yozgat Bozok Üniversitesi’nden 4 öğrencinin projesi de kabul gördü. Proje Geliştirenler Topluluğu kapsamında Ece Eroğlu’nun hazırladığı ‘Deneysel epilepsi modelinde beyin sapındaki PI3K proteini’ başlıklı proje kabul edildi. Ayşe Kristina Polat’ın hazırladığı ‘Epilepside otonom tutulumu Iiçin yeni bir hedef: Otofaji’ başlıklı projesi de ıonay aldı. İrem Küllü tarafından hazırlanan ‘Deneysel Epilepsi modelinde Vagus Siniri ve Sol Atriyum dokusunda a7nAChR ve HMGB1 ifadesi’ adlı proje ve Betül Köklü’nün hazırladığı ‘Deneysel Epilepsi Modelinde Otonom Sinir Sisteminde Kir6.2 Kanalı immünohistokimyası’ başlıklı araştırma projesi de değerlendirme sonucunda kabul edildi. Öğrencilerin projelerini, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz danışmanlığında yürüteceği bildirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, hazırlamış oldukları projelerin kabulünden dolayı öğrencileri tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi dileğinde bulundu.

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Projeleri Kabul Gördü
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