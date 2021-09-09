Projelere yakın takip

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü denetim ekibi, hibe desteğinden yararlanan engelli ve eski hükümlüleri ziyaret ederek, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, engelli ve eski hükümlülerin mesleki eğitimi, rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, kendi işyerlerini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verdiklerini aktardı. Yıldız, ‘’Bu kapsamda projeleri uygun bulunan engelli vatandaşlarımıza 65 bin lira, eski hükümlü vatandaşlarımıza brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe destek sağlıyoruz’’ dedi. Yıldız, hibe projesi kapsamında yapılan işlemlerin 3 yıl boyunca İl Müdürlüğü denetimi altında olacağını hatırlatarak, proje sonunda ise proje sahibi vatandaşa demirbaşların devir tesliminin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.