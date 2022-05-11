Projeler tanıtıldı

Yayımlanan dergi de yapılan projelerin örnekler ile tanıtıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “ eTwinning okullar arası işbirliğini artırmak, bilişim teknolojilerini eğitime entegre etmek ve yabancı dil becerilerini artırma amacıyla bir araya gelmiş 43 ülkenin oluşturduğu Avrupa'nın en büyük öğrenme topluluğudur. Proje yapmanın en kolay yolu olan eTwinning ile okullar ortak hedef üzerine işbirliği yaparak yenilikçi pedagojik yaklaşımlarla eğitim öğretim gerçekleştirmektedirler. Dergide ilimizde eTwinning projelerinden örnekler tanıtılmaktadır. Projelerde yer alan okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi.