Projeler onaylandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2021 yılı içerisinde finansman desteği sağlayacağı KOP Enerji Projeleri onaylandı. KOP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı kapsamında, ‘Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi’ ile ‘Jeotermal Uygulamalarının Desteklenmesi’ alanlarındaki proje finansmanları sayesinde, enerjide devamlılığın sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması ile enerji ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı teşvik edilecek. Verilecek teşviklerden, proje hazırlanması durumunda en fazla yararlanacak illerden birisi de Yozgat olacak. KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, fosil yakıt kullanımında çok büyük oranda dışa bağımlı olan ancak stratejik coğrafi konumu sayesinde dünyanın en büyük enerji koridorlarından birine ev sahipliği yapan Türkiye’nin, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir kullanımı noktasında son yıllarda çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Şahin, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi, yeşil mutabakat programı çerçevesinde, bölge için geliştirilen verimlilik çalışmalarının yeniden planlanmasına ihtiyaç olduğunu aktardı. Şahin, bu konuda özverili ve inovatif çalışmalar sürdürdüklerini ve bu yıl ilk defa KOP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı ana başlığı altında ‘Enerji Verimliliği Uygulamalarının Desteklenmesi’ ile ‘Jeotermal Uygulamalarının Desteklenmesi’ konularında çağrı programına çıktıklarını aktardı.