Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 30°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98639
ALTIN
258.833
DOLAR
5.7270
STERLİN
7.1610
EURO
6.4250

Projeler incelendi

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, hazırlanan projeler kapsamında uygulamaya konulan projelerin son durumunu yerinde inceledi.

Projeler incelendi

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, hazırlanan projeler kapsamında uygulamaya konulan projelerin son durumunu yerinde inceledi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
94 Okunma
Projeler incelendi

Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kılıç, İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Ali Bayır ile birlikte mali destek programları kapsamında proje uygulaması devam eden projelere yönelik ziyarette bulundu. Çekerek İlçesinde Kaymakam Evren Çakır, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kılıç, İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Ali Bayırı makamında ağırladı, daha sonrasında Çekerek İlçesinde bulunan üç proje yerinde incelendi. Kaymakam Çakır, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile uygulanabilecek yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TARiHE YAKIN TAKiP
TARiHE YAKIN TAKiP
SORGED’TEN GENÇLERE KURS
SORGED’TEN GENÇLERE KURS
Yozgat’a destek talebi
Yozgat’a destek talebi
Sözleşme imzalandı
Sözleşme imzalandı
Temizlik kampanyası
Temizlik kampanyası
Şehit Emanetleri sergisi
Şehit Emanetleri sergisi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim