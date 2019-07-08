Projeler incelendi

Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kılıç, İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Ali Bayır ile birlikte mali destek programları kapsamında proje uygulaması devam eden projelere yönelik ziyarette bulundu. Çekerek İlçesinde Kaymakam Evren Çakır, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kılıç, İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Ali Bayırı makamında ağırladı, daha sonrasında Çekerek İlçesinde bulunan üç proje yerinde incelendi. Kaymakam Çakır, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile uygulanabilecek yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.